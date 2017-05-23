В Баку женщина выбросилась из окна

В Низаминском районе Баку в поселке 8-й километр на улице Бахруза Нуриева, 24А 30-летняя Лала Ягубова выбросилась из окна своей квартиры, расположенной на восьмом этаже, сообщает Report.

Женщина госпитализирована с тяжелыми травмами. Пострадавшая прооперирована. Врачи оценивают ее состояние как стабильно среднетяжелое, отмечают отсутствие рисков для жизни.

По словам близких, инцидент произошел на почве длящегося некоторое время конфликта между свекровью и невесткой.

Правоохранительные органы расследуют факт.