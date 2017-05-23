Посольство Азербайджана в Великобритании изучает вопрос наличия граждан Азербайджана среди жертв и пострадавших в результате взрыва, произошедшего на стадионе в Манчестере. Об этом сообщил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Trend.

При появлении каких-либо новостей будет представлена дополнительная информация, сказал Гаджиев.

В понедельник вечером в концертном комплексе «Манчестер Арена», где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, по предварительным данным, произошел теракт. Первые звонки в службы спасения от посетителей концерта поступили в 22:35, позже очевидцы сообщали в соцсетях о двух «хлопках, похожих на взрывы», на стадионе.

По информации полиции, 22 человек погибли, около 50 получили ранения. Как сообщали СМИ, пострадавшие получили ранения «как от шрапнели», взрыв мог произвести террорист-смертник. Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которого стали более 50 человек.