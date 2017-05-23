Подписаться на уведомления
 

ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере

 

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в британском Манчестере, в результате которого погибли 22 человека. Соответствующее видео террористов размещено в соцсетях, сообщает иракский интернет-портал «Ахбар Ирак», передает ТАСС.

Взрыв на крытом стадионе «Манчестер Арена» произошел примерно в 22:35 по местному времени, сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе.

Власти квалифицировали произошедшее как теракт.

2142 просмотров


Темы:

Старости
Азербайджан выменял истребители на автомобили «Жигули»?
Азербайджан выменял истребители на автомобили «Жигули»?
Наша погода
Сегодня 23° / 16°
24 Май 22° / 14°
25 Май 21° / 14°
26 Май 23° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7023 AZN
1 EUR   =   1.9152 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

Трамп приехал в Палестину
Таджикистан отказался участвовать в конференции ОБСЕ
Азербайджан осудил теракт в Манчестере
Почему таможенники задержали гражданина Израиля в Баку официальное заявление
Британский фунт подешевел после теракта в Манчестере
Мирзиеев встретился с Трампом
В Лондоне эвакуируют вокзал
Трамп берется за Иран наш комментарий
Юг Израиля обстреляли ракетами
Посольство Великобритании в Баку приспустило государственный флаг
Американец хотел передать России секретные данные
ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере
Есть пострадавшие азербайджанцы в Манчестере? МИД Азербайджана выясняет
В Баку женщина выбросилась из окна
Армяне стреляют из минометов и пулеметов
Певица Ариана Гранде о теракте на ее концерте
Британский премьер созывает «Кобру» после теракта в Манчестере
Теракт на стадионе в Манчестере: десятки убитых и раненых фото; видео; обновлено
Венесуэльские протестующие сожгли дом Уго Чавеса
Найден источник врожденного интеллекта
Баку стал кандидатом на Expo-2025
Супруга отказалась взять за руку Трампа видео
Великобритания откажется от невыгодной сделки с Брюсселем
Каталония подготовила документ об отделении от Испании
Турция обвинила США в поддержке террористов
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться