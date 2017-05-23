ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в британском Манчестере, в результате которого погибли 22 человека. Соответствующее видео террористов размещено в соцсетях, сообщает иракский интернет-портал «Ахбар Ирак», передает ТАСС.

Взрыв на крытом стадионе «Манчестер Арена» произошел примерно в 22:35 по местному времени, сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе.

Власти квалифицировали произошедшее как теракт.