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Американец хотел передать России секретные данные

 

Житель американского штата Калифорния Грегори Аллен Джастис, обвиненный в попытке торговли секретной информацией государственной важности, признал свою вину. Об этом сообщает Министерство юстиции США, передает Lenta.

По данным следствия, 49-летний Грегори Аллен Джастис, с 2000 года работавший инженером в Министерстве обороны США, в прошлом году украл «секретную информацию со спутников» и попытался продать ее человеку, которого он считал сотрудником российской разведки. На самом деле это был агент ФБР под прикрытием.

Отмечается, что Джастис раздобыл конфиденциальную информацию, касающуюся данных о программном обеспечении, установленном на военных и коммерческих спутниках США.

Джастис контактировал с агентом ФБР с февраля по июль 2016 года и просил за конфиденциальные снимки «тысячи долларов». Кроме того, он предлагал агенту «с экскурсией» посетить предприятие, которое производит «космические аппараты военного назначения».

В июле 2016 года Джастис был задержан. На судебном заседании он полностью признал свою вину и мотивировал свой поступок тем, что хотел достать деньги на лечение больной жены. Теперь ему грозит до 35 лет тюрьмы. Приговор инженеру должны огласить 18 сентября.

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