В связи с трагедией на стадионе в Манчестере Посольство Великобритании в Баку приспустило государственный флаг, об этом сообщили в британском посольстве.

Взрыв на крытом стадионе «Манчестер Арена» произошел примерно в 22:35 по местному времени, сразу после завершения выступления американской поп-звезды Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала — в фойе. Британские власти квалифицировали произошедшее как теракт.

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за теракт в британском Манчестере, в результате которого погибли 22 человека.