Мирзиеев встретился с Трампом

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев в рамках участия в саммите «США – Исламский мир» провел встречу с президентом США Дональдом Трампом, который в беседе высоко оценил процесс осуществляемых в Узбекистане реформ, передает Sputnik Узбекистан.

Кроме того, узбекский лидер провел краткий диалог с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Казахстана - Нурсултаном Назарбаевым, Таджикистана - Эмомали Рахмоном, Афганистана - Ашрафом Гани, премьер-министром Пакистана - Навазом Шарифом и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, касающихся дальнейшего расширения сотрудничества между странами.