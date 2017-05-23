Накануне в haqqin.az была опубликована информация о том, что в Международном аэропорту Гейдар Алиев в отношении гражданина Израиля сотрудники таможни допустили незаконные действия и изъяли у него валюту. Данная информация не соответствует действительности, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета Азербайджана.

В заявлении отмечается, что гражданин Израиля пытался скрыть денежные средства от таможенного досмотра в специально сшитом кармане брюк. Это видно на видеокадрах.

Позже по факту будет дана подробная информация.