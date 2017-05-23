Таджикистан отказался участвовать в конференции ОБСЕ

Таджикистан отказался от участия в конференции ОБСЕ «Предотвращение и противостояние насильственному экстремизму и радикализации, которые приводят к терроризму», проходящей 23-24 мая в Вене, сообщает «Озоди» (таджикская служба «Радио Свобода») со ссылкой на источники в правоохранительных органах Таджикистана.

На конференцию были приглашены представители Генеральной прокуратуры, Государственного комитета национальной безопасности, МВД и общественных организаций Таджикистана. Члены делегации даже приобрели авиабилеты до столицы Австрии, но в последний момент отказались от участия в мероприятии. Говорить о причинах этого демарша источники отказались.

В конференции ОБСЕ участвуют более 500 экспертов в области противостояния экстремизму и радикализации из стран-членов организации. Ожидаются выступления генерального секретаря ОБСЕ Ламберто Заньера, нынешнего председателя ОБСЕ и министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца, еврокомиссара по вопросам безопасности Джулиана Кинга, посла доброй воли Управления ООН по наркотикам и преступности Нади Мурад, других официальных лиц и специалистов.