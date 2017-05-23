Трамп приехал в Палестину

Президент США Дональд Трамп прибыл в палестинский город Вифлеем и проводит переговоры со своим коллегой Махмудом Аббасом, с которым он видится в третий раз с момента вступления в должность, передает РИА Новости.

На родину Иисуса Христа, расположенную на Западном берегу реки Иордан, Трамп отправился из соседнего Иерусалима, миновав на пути восьмиметровую бетонную стену, которой израильтяне полтора десятилетия назад огородили библейский город в попытке защититься от террора.

Встреча с Аббасом проходит в его вифлеемской резиденции, где был выстроен почетный караул из военнослужащих с эполетами и играли гимны двух стран.

Судя по кадрам трансляции, которую ведут местные телеканалы, Трамп явился в Вифлеем один, без жены, дочери и зятя, которые сопровождали его в большинстве пунктов визита в Израиль.

Сразу после избрания Трамп объявил о намерении попробовать свои силы в ближневосточном миротворчестве и добиться урегулирования палестино-израильского конфликта, взявшись за дело, которое оказалось не по силам его предшественникам.

Аббас ранее приезжал к Трампу в Вашингтон, а в воскресенье в числе лидеров арабо-мусульманского мира слушал его речь в саудовской столице Эр-Рияде.