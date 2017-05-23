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В Лондоне вводят повышенные меры безопасности

 

Власти британской столицы вводят повышенные меры безопасности в связи с терактом в Манчестере. Об этом заявил мэр Лондона Садик Хан, передает ТАСС.

"Я нахожусь в постоянном контакте со Скотланд-Ярдом, которые пересматривают уровень обеспечения безопасности в Лондоне, - цитирует Хана газета The Guardian. - На улицах Лондона появится больше полицейских".

Ранее у железнодорожного вокзала "Виктория" в британской столице был обнаружен подозрительный сверток. Полиция оцепила дорогу, ведущую к Букингемскому дворцу, а также другие улицы, примыкающие к вокзалу, пассажиров эвакуировали. После обследования свертка выяснилось, что он не представляет опасности.

Согласно последним данным, жертвами теракта на крытом стадионе в английском городе Манчестер на севере страны стали 22 человека, включая детей, еще 59 человек получили ранения. Детонация взрывного устройства неизвестного происхождения произошла за пределами концертного зала в фойе примерно в 22:35 по местному времени сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. По свидетельству очевидцев, большинство зрителей были подростками.

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