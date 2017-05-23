Азербайджан, Грузия и Турция договорились о масштабных учениях

Министры обороны Грузии, Турции и Азербайджана Леван Изория, Фикри Ишык и Закир Гасанов на состоявшейся во вторник в Батуми очередной трехсторонней встрече обсудили перспективы углубления военного сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Грузии, в ходе встречи стороны рассмотрели также вопросы, связанные с безопасностью в регионе.

По данным пресс-службы, "министры единогласно отметили, что формат трехстороннего сотрудничества направлен на укрепление мира, стабильности и безопасности в регионе, а также на развитие вооруженных сил трех стран".

Стороны обсудили вопросы, связанные с проведением совместных военных учений, и выразили желание увеличить в будущем их масштабы.