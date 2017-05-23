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Трамп хочет заменить военную помощь на кредиты

 

Проект нового бюджета США предусматривает замену программ безвозмездной военной помощи ряду иностранных государств на кредиты, заявил журналистам директор административно-бюджетного управления администрации США Мик Малвейни, передает Интерфакс.

"Мы изменим пару иностранных военных программ с прямой помощи на займы", - сказал он накануне журналистам.

"Наш аргумент состоял в том... вместо того чтобы дать $100 млн, мы могли дать им меньше - в форме кредитов, на которые они могли бы купить больше военной продукции", - отметил Мик Малвейни.

При этом он уточнил, что формат военной помощи останется неизменным для Израиля и Египта - двух ключевых союзников США на Ближнем Востоке.

Ранее американские СМИ сообщали, что изменение формы военного сотрудничества Вашингтона должно, по-видимому, коснуться таких стран, как Украина, Филиппины, Пакистан, Тунис, Ливан, Колумбия и Вьетнам.

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