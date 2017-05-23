Дагестанский ИГИЛ вербует азербайджанцев в Гусарском районе

Задержанный в Стамбуле по подозрению в подготовке теракта уроженец села Ясаб Гусарского района Абугусейн Джалилов связался с членами ИГИЛ в Дагестане, куда отправился на заработки. Об этом в интервью сайту AzVision.az заявил отец задержанного террориста Равиль Джалилов.

«Три года назад Абугусейн отправился на заработки в Дагестан. Он работал на стройке, пока его не депортировали. Будучи в Дагестане, Абугусейн связался с «бородачами». Исламисты перетянули его на свою сторону. Я пытался воздействовать на сына и требовал от него сбривать бороду. Никто из нашей семьи и родственников не разделял его взглядов», - рассказывает Равиль Джалилов.

По его словам, Абугусейн соврал родителям, что едет на заработки в Казахстан, и тайно отправился в Турцию. «Мы все думали, что он отправился работать в Казахстан. Но он соврал нам. Мы пытались вернуть его на верный путь и даже сыграли ему свадьбу. Но вскоре молодая жена также начала разделять его взгляды», - сказал он.

Напомним, несколько дней назад в Анкаре были ликвидированы двое террористов ИГИЛ. План террористов был раскрыт после того, как задержанный в Стамбуле Абугусейн Джалилов дал показания. Террористы планировали устроить теракт на съезде правящей партии Турции.