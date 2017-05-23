Результаты социологического опроса, проведенного Брюссельским международным институтом миграционных и гендерных исследований (IMAGRI), представляются весьма сомнительными. Социсследование якобы свидетельствует, что азербайджанцы едва ли не хуже всех интегрируются в Европе.

В первую очередь разберемся, что же такое интеграция. Это, в том числе, готовность жить по правилам той страны, в которую ты прибыл. А что в Европе принято? Уважать человека независимо от его национальности, цвета кожи и, что особенно важно в контексте нашего сегодняшнего разговора, сексуальной ориентации.

И вот вроде бы именно рванувшие в Европу азербайджанцы не хотят воспринимать такие условия существования. Однако это кажется странным по многим причинам. Во всяком случае, точно известно, что немало наших бывших сограждан перебрались в страны Старого Света, объявив себя лесбиянками и гомосексуалистами. Прежде азербайджанцы, жаждавшие получить право на проживание в Европе, искали у себя еврейские, а позже армянские корни, порой евреизируя или арменизируя вполне себе азербайджанских дедушек и бабушек. Но потом выездной тренд изменился, и теперь ближайший путь в Европу лежит через… объявление себя представителем сексуального меньшинства с красочным изложением мытарств по этому поводу на родине.

В подавляющем большинстве это такая же ложь, как и объявление себя оппозиционером, что тоже в ходу у наших стремящихся на Запад соотечественников. Что касается преследований за нетипичную сексуальную ориентацию в нашей стране, то пару лет назад в Баку прошел конкурс «Евровидение», и никаких претензий со стороны участников и гостей не было. А ведь хотя это певческое состязание давно прозвали «слетом геев и лесбиянок», никто из этой категории граждан, наводнивших нашу столицу в те дни, не жаловался на какие-либо эксцессы.

Иначе и быть не могло, ведь в самом Азербайджане с каждым годом все больше и больше размываются грани между тем, что соответствует и что не соответствует нашему менталитету. Мог ли кто из старшего поколения представить обнародование информации о том, что есть в Баку не только место, где трансвеститы ударно трудятся, но и периодически грабят своих клиентов?! Нет, конечно. А сейчас эта новость никого не удивила и вызвала лишь усмешку.

В общем, у нас уже давно достаточно спокойно реагируют на женоподобных мужчин. Причем не только в Баку. Вот полюбуйтесь на кадры с концерта в Загатальском районе.

Сидят себе среди зрителей обычные азербайджанские женщины, в основном среднего и старшего возраста. А по сцене гуляет тот, кого еще лет двадцать назад в Баку в лучшем случае на смех бы подняли. Этот молодой человек с выщипанными бровями и одетый, как работница улицы красных фонарей, активно виляет своей пятой точкой, да и в целом по части женственности может дать фору многим нашим дамам. Ему кажется, что он поет, и никто его не разубеждает в этом. Как никто и не возмущается таким его видом.

Так что напраслину наводит IMAGRI. Вполне себе легко и просто переняли азербайджанцы европейские традиции. Причем для этого многим из них даже не нужно переезжать в эту самую Европу. То ли еще будет?