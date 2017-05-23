Подписаться на уведомления
 

Гей устроил фурор в Загатале наш комментарий

Автор: Акпер Гасанов, автор haqqin.az 

Результаты социологического опроса, проведенного Брюссельским международным институтом миграционных и гендерных исследований (IMAGRI), представляются весьма сомнительными. Социсследование якобы свидетельствует, что азербайджанцы едва ли не хуже всех интегрируются в Европе.

В первую очередь разберемся, что же такое интеграция. Это, в том числе, готовность жить по правилам той страны, в которую ты прибыл. А что в Европе принято? Уважать человека независимо от его национальности, цвета кожи и, что особенно важно в контексте нашего сегодняшнего разговора, сексуальной ориентации.

И вот вроде бы именно рванувшие в Европу азербайджанцы не хотят воспринимать такие условия существования. Однако это кажется странным по многим причинам. Во всяком случае, точно известно, что немало наших бывших сограждан перебрались в страны Старого Света, объявив себя лесбиянками и гомосексуалистами. Прежде азербайджанцы, жаждавшие получить право на проживание в Европе, искали у себя еврейские, а позже армянские корни, порой евреизируя или арменизируя вполне себе азербайджанских дедушек и бабушек. Но потом выездной тренд изменился, и теперь ближайший путь в Европу лежит через… объявление себя представителем сексуального меньшинства с красочным изложением мытарств по этому поводу на родине.

В подавляющем большинстве это такая же ложь, как и объявление себя оппозиционером, что тоже в ходу у наших стремящихся на Запад соотечественников. Что касается преследований за нетипичную сексуальную ориентацию в нашей стране, то пару лет назад в Баку прошел конкурс «Евровидение», и никаких претензий со стороны участников и гостей не было. А ведь хотя это певческое состязание давно прозвали «слетом геев и лесбиянок», никто из этой категории граждан, наводнивших нашу столицу в те дни, не жаловался на какие-либо эксцессы.

Иначе и быть не могло, ведь в самом Азербайджане с каждым годом все больше и больше размываются грани между тем, что соответствует и что не соответствует нашему менталитету. Мог ли кто из старшего поколения представить обнародование информации о том, что есть в Баку не только место, где трансвеститы ударно трудятся, но и периодически грабят своих клиентов?! Нет, конечно. А сейчас эта новость никого не удивила и вызвала лишь усмешку.

В общем, у нас уже давно достаточно спокойно реагируют на женоподобных мужчин. Причем не только в Баку. Вот полюбуйтесь на кадры с концерта в Загатальском районе.

Сидят себе среди зрителей обычные азербайджанские женщины, в основном среднего и старшего возраста. А по сцене гуляет тот, кого еще лет двадцать назад в Баку в лучшем случае на смех бы подняли. Этот молодой человек с выщипанными бровями и одетый, как работница улицы красных фонарей, активно виляет своей пятой точкой, да и в целом по части женственности может дать фору многим нашим дамам. Ему кажется, что он поет, и никто его не разубеждает в этом. Как никто и не возмущается таким его видом.

Так что напраслину наводит IMAGRI. Вполне себе легко и просто переняли азербайджанцы европейские традиции. Причем для этого многим из них даже не нужно переезжать в эту самую Европу. То ли еще будет?

3825 просмотров


Темы:

Старости
Азербайджан выменял истребители на автомобили «Жигули»?
Азербайджан выменял истребители на автомобили «Жигули»?
Наша погода
Сегодня 24° / 15°
24 Май 22° / 14°
25 Май 21° / 13°
26 Май 23° / 15°

Наши деньги
1 USD   =   1.7023 AZN
1 EUR   =   1.9152 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

Верховный представитель ЕС об урегулировании в Карабахе
151-е место Баку не наш рейтинг
Йылдырым на переговорах в Грузии
Житель Астары повесился в собственном доме
Граждане Азербайджана не пострадали при теракте в Манчестере заявление МИД
150 тысяч за победу — это много или мало? итоги Исламиады c haqqin.az
Ильхам Алиев соболезнует премьеру Великобритании
Аббас и Нетаньяху пообещали Трампу помириться
Армения опустела при Саргсяне
В Баку разрешено движение по спецполосам
Ильхам Алиев встретился с победителями Исламиады
Грузия арестовала тайного финансиста азербайджанской оппозиции По следам наших выступлений
Гей устроил фурор в Загатале наш комментарий
Доллар продолжает дешеветь в Азербайджане
Дагестанский ИГИЛ вербует азербайджанцев в Гусарском районе
Арестован бывший президент «Барселоны»
Трамп хочет заменить военную помощь на кредиты
Азербайджан, Грузия и Турция договорились о масштабных учениях
В Лондоне вводят повышенные меры безопасности
В Турции арестованы 144 сотрудника Генштаба
В Лондоне решается судьба Межбанка: на кону 3,3 миллиарда долларов Самир Шарифов на переговорах, обновлено
В Турции освободили криминального авторитета Валидола
Трамп приехал в Палестину
Таджикистан отказался участвовать в конференции ОБСЕ
Азербайджан осудил теракт в Манчестере
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться