В Тбилиси арестован владелец клиники Lanset Фарман Джейранов. Об этом сообщают грузинские СМИ. По информации Общественного телевидения Грузии, в уголовном деле, на основе которого задержан Фарман Джейранов, фигурируют имена двух человек. Сообщается, что главного врача клиники подозревают в проведении незаконных операций по трансплантации человеческих органов.

Информацию о задержании Фармана Джейранова корреспонденту haqqin.az также подтвердили в клинике Lanset.

Напомним, ранее в журналистском расследовании «Антиазербайджанское подполье в Тбилиси: явки, деньги, инструкции», опубликованном в haqqin.az, говорилось о том, что Фарман Джейранов является одним из главных спонсоров азербайджанской оппозиции.

В статье отмечалось, что Фарман Джейранов выполняет функции конспиративного представителя Нацсовета в Грузии, патронирует представительство Мейдан ТВ. Оппозиционеры, прибывающие в Тбилиси, пользуются покоями клиники Джейранова.

Ранее Апелляционный суд Тбилиси отменил решение городского суда о предоставлении азербайджанскому оппозиционеру Дашгыну Агаларову вида на жительство. Дашгын Агаларов также является активным членом антиазербайджанского подполья.