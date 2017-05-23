В Баку разрешено движение по спецполосам

С 5 мая по сегодняшний день за въезд на спецполосы, отведенные для движения транспорта в рамках IV Игр исламской солидарности, оштрафованы 1 319 водителей, сказал сегодня начальник отдела по связям с общественностью Государственного управления дорожной полиции города Баку полковник полиции Вагиф Асадов.

Вагиф Асадов напомнил, что во время первых Европейских игр эта цифра была значительней.

«Если учесть, что в IV Играх исламской солидарности участвовало большее число стран и мероприятие было куда масштабнее, то этот показатель можно считать удовлетворительным», - отметил Асадов.

Вагиф Асадов также добавил, что сегодня с 12:00 снимаются все ограничения на движение по спецполосам.

За въезд на спецполосы предусматривался штраф в размере 40 манатов.