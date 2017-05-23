Армения опустела при Саргсяне

За время правления в Армении Сержа Саргсяна зафиксирована рекордная внешняя миграция населения. Тем не менее, выступая недавно на первом заседании парламента шестого созыва, президент как ни в чем не бывало объявил о прекращении оттока граждан из страны и вообще о существенном улучшении демографической ситуации. А это, подчеркнул глава государства, создает условия для возвращения эмигрировавших ранее.

Более того, Саргсян, орлиным взором воззрившись в неблизкие 2040-е, громогласно заявил о необходимости довести до этого времени численность населения Армении до четырех миллионов человек. Взять вот так запросто и удвоить число граждан страны.

Рецепта такого сказочного прироста населения президент не предложил, а заодно умолчал, что в последние годы его усилиями родные земли покинули 300 тысяч человек, то есть ни больше,ни меньше 10 процентов всего населения.

Правда, хотя официальная статистика утверждает, что в 2016 году из Армении мигрировало всего (!) 48 200 человек, но это даже для периода «независимости» наивысший показатель.

Начиная с 1992 года только в 2004, 2005 и 2006 годах сальдо миграционных потоков было положительным по численности прибывающих за счет щедрых трансфертов, которые хлынули в Армению на фоне мирового кризиса. Миллиардные трансферты использовались в строительстве, что позже было названо бывшим премьером Тиграном Саргсяном «мыльным пузырем». Итогом трансфертного бума стали быстренько построенные, но по сей день пустующие жилые дома и офисные здания в центре города.

И когда на фоне вопиющих цифр Сержик Саргсян провозглашает чуть ли не демографический взрыв, вспоминается его же ставшая крылатой фраза: «Да ладно... Вы чё?» Ну и изречение одного умного американца: «Господа, ваши дела так вопиют, что ваш голос невозможно услышать»…