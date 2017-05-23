Аббас и Нетаньяху пообещали Трампу помириться

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Израиль и палестинцы способны договориться о мире, предложил им в этом помочь и сообщил, что заручился обещанием лидеров обеих сторон работать над урегулированием конфликта, передает РИА Новости.

С таким заявлением Трамп выступил в Вифлееме после переговоров с палестинским коллегой Махмудом Аббасом, которым предшествовали встречи в Иерусалиме с израильским руководством.

"Я действительно надеюсь, что Америка способна помочь Израилю и палестинцам выковать мир и принести новую надежду региону и его народам. Я также твердо верю в то, что Израиль и палестинцы могут заключить мир. Это даст старт процессу примирения по всему Ближнему Востоку, и это будет потрясающее достижение", — сказал он.

"Президент Аббас заверил меня, что готов добросовестно работать над достижением этой цели, и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал то же. Я жду возможности работать с этими лидерами для достижения прочного мира", — добавил президент.

Говоря о готовности подключиться к ближневосточному урегулированию, Трамп вновь воздержался от конкретизации своих мирных инициатив, но пообещал палестинцам помощь в развитии их экономики и борьбе с террором.