Ильхам Алиев соболезнует премьеру Великобритании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезе Мэй.

«Новость о многочисленных людских потерях и раненых в результате взрыва в городе Манчестер глубоко потрясла нас. Мы решительно осуждаем этот жестокий теракт, считаем важным и необходимым вести беспощадную борьбу с терроризмом всем миром.

От своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю вам, семьям и близким погибших, всему народу Соединенного Королевства глубокое соболезнование, желаю скорейшего выздоровления раненым», - говорится в письме.

Напомним, в результате теракта в Манчестере погибли 22, ранены 59 человек.