Вот и завершилась бакинская Исламиада. По счету четвертая, по сути третья, а по уровню организации и количеству стран-участниц — первая. И Стамбулу в 2021 году придется очень постараться, чтобы превзойти Баку.

162 награды, среди которых 75 золотых, 50 серебряных и 37 бронзовых. Таков результат сборной Азербайджана, который позволил занять первое место в общекомандном зачете среди 54 стран.

Многие, конечно, понимали, что Азербайджан — фаворит в большинстве видов спорта, но предсказать такой триумф было сложно. Столь большое количество наград для многих в Азербайджане стало неожиданностью. А связано это прежде всего с тем, что Исламиада была для наших любителей спорта незнакомым соревнованием. Мы не знали, кто будет в соперниках у азербайджанских спортсменов (официальный сайт Игр так и не опубликовал полный список участников), не знали, привезут ли Турция, Иран и другие страны своих ведущих спортсменов.

Но даже несмотря на отсутствие достаточной информации, было изначально ясно, что уровень конкуренции на Исламиаде в целом будет ниже, чем на чемпионатах мира и Европы. Впрочем, в некоторых видах спорта соперничество оказалось более серьезным, чем можно было ожидать. Например, в вольной борьбе, где Азербайджан вел упорную борьбу с Ираном. Интересными получились футбольный и легкоатлетический турниры, соревнования по боксу, каратэ, тяжелой атлетике.

Трибуны спорткомплексов заполнялись далеко не всегда, но были и такие виды, на которые билеты раскупались полностью. Было очень приятно видеть аншлаг на футбольном финале между Азербайджаном и Оманом, который проходил на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Популярностью пользовались соревнования по художественной гимнастике, а также традиционные для Азербайджана виды спорта – борьба, дзюдо, бокс, каратэ…

Чем больше наград завоевывали азербайджанские спортсмены, тем активнее обсуждались призовые, которые они получат.

Как известно, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение, согласно которому победитель Исламских игр получит в сумме от государства и Национального олимпийского комитета 150 тысяч манатов, серебряный призер – 80 тысяч, бронзовый – 50 тысяч. Тренеры призеров получат по 75 тысяч за золото, 40 тысяч – за серебро, 20 тысяч – за бронзу.

Некоторые посчитали эти призовые чересчур завышенными. Дескать, если за золото Европейских игр-2015 спортсмены получали по 150 тысяч манатов, то за победу на Исламиаде, где уровень соперничества в целом гораздо ниже, премиальные должны были быть, соответственно, меньше.

Но ведь и манат обесценился по сравнению с 2015 годом. После двух девальваций манат обесценился почти в два раза. То есть премиальные за медали Исламиады в долларовом эквиваленте ниже, чем за награды Евроигр. И это логично, так как стать призером Исламских игр было легче.

Неужели премиальные за Исламские игры должны были быть еще меньше? Жизнь спортсмена не проста, а век короток. Его труд следует ценить, и президент Азербайджана это прекрасно понимает.

Да и что плохого в том, что спортсмен будет щедро вознагражден за свои старания и победы? Ведь среди наших медалистов Исламиады есть и те, кто не избалован вниманием в силу непопулярности этого вида спорта. Им эти деньги придутся как нельзя кстати.

Другое дело, что призовые никак не должны расслаблять спортсменов, которые их получат. Наоборот, финансовая помощь должна стать стимулом к будущим победам на более высоком уровне.

В последние дни многие обсуждают нашего пятикратного чемпиона Исламиады стрелка Руслана Лунева. Сразу после выступления в Баку он отправился на Кубок мира в Мюнхен, где занял 11-е место.

Нашлись те, кто стал потешаться над спортсменом. Хотя в том, что ему не удалось попасть в десятку лучших на Кубке мира, нет ничего странного, ведь в Германии Луневу противостояли спортсмены из Китая, Франции, Кореи и других стран, которые в Исламских играх не участвовали.

Азербайджанский стрелок по максимуму использовал свой шанс на Исламиаде, завоевав пять золотых наград. Но это не значит, что он теперь будет выигрывать все подряд. На то есть объективные причины, главная из которых – уровень соперников.

Кстати, если бы не Лунев, Азербайджан не опередил бы Турцию на четыре золотые медали и не занял бы первое место в общекомандном зачете. Основными соперниками Лунева в Баку были турецкие спортсмены, и если бы он хотя бы дважды уступил золото туркам, то общая победа на Исламиаде досталась бы Турции.