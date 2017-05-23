Житель Астары повесился в собственном доме

В селе Шуви Астаринского района 49-летний Вугар Тахиров повесился в собственном доме, передает АПА.
Сообщается, что в последнее время у В.Тахирова были проблемы с психикой.
Ведется расследование.
В селе Шуви Астаринского района 49-летний Вугар Тахиров повесился в собственном доме, передает АПА.
Сообщается, что в последнее время у В.Тахирова были проблемы с психикой.
Ведется расследование.
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