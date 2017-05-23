Йылдырым на переговорах в Грузии

Углубление дружественных связей и стратегического партнерства между Грузией и Турцией обсудили премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и его турецкий коллега Бинали Йылдырым, сообщает сайт правительства Грузии.

Встреча премьеров Грузии и Турции состоялась после церемонии официального приветствия во дворе администрации правительства в Тбилиси. На встрече Йылдырым затронул тему попытки военного переворота в Турции летом 2016 года. В связи с этим он поблагодарил Квирикашвили за солидарность, которую он проявил в тот период.

Квирикашвили, в свою очередь, поблагодарил коллегу за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.

Разговор коснулся трехстороннего формата сотрудничества Грузии, Турции и Азербайджана, который способствует углублению политического диалога и регионального сотрудничества по различным направлениям.

Квирикашвили и Йылдырым также уделили внимание развитию экономического сотрудничества, отметили важность форума Шелкового пути, который является успешной платформой для расширения сотрудничества в сферах транспорта, торговли и экономики.

Премьер Турции во главе правительственной делегации прибыл в Грузию накануне. В ходе визита запланированы его встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и другими представителями власти. В последний раз премьер Турции гостил в Грузии в марте. Тогда Йылдырым посетил курортный город Батуми с неофициальным визитом.