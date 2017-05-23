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151-е место Баку не наш рейтинг

Автор: Отдел информации 

Международный портал Numbeo, являющийся крупнейшей в мире базой, которая формирует рейтинги на основании информации от пользователей из различных городов и стран по всему миру, обнародовал новое исследование, касающееся качества жизни в 184 городах мира (Quality of Life Index). В выборку попал Баку и некоторые другие города из соседних стран, передает haqqin.az.

По данным портала, в Баку низкий индекс покупательной способности, здравоохранения, стоимости проживания (в данном случае последний показатель работает на плюс). Отмечается высокий уровень безопасности, хороший климат, при этом уровень загрязнения высок, как и цена на недвижимость. В целом Баку получил 96,35 очков (151 место) с умеренным показателем качества жизни, отмечается в данных за май 2017 года.

Первое место уверенно занимает Веллингтон, город в Новой Зеландии, набравший 221,24 балла. А последнее место за венесуэльским Каракасом – 0 баллов.

Что касается соседей, то Киев стал 156-м (91,36 баллов), Москва на 160-й позиции (86,44), Тегеран тоже уступил Баку – 159 место и 86,65 баллов.

А вот город Алмата, к примеру, занял 149-е место (98,55 баллов), опередив Баку. Анкара - 118 место (128,04), Тбилиси 132-й (120,64), Минск 128-й (123,52). По данным Numbeo, по качеству жизни и Ереван опережает Баку – 124 место (125,63 балла).

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