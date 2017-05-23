Верховный представитель ЕС об урегулировании в Карабахе

"Нагорно-карабахский конфликт нуждается в скорейшем политическом урегулировании в соответствии с международным правом", - заявила верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета сотрудничества ЕС-Армения, сообщает Report.
Она подчеркнула, что статус-кво конфликта неустойчив.
"Европейский союз продолжает полностью поддерживать посреднические усилия и предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - заявила Могерини.