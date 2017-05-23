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Тайсон едет в Баку

Автор: Отдел спорта 

C 1 по 6 октября этого года в Баку пройдет 55-я ежегодная конвенция Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом объявил президент организации Маурисио Сулейман.

Примечательно, что изначально планировалось, что мероприятие пройдет в Астане, однако руководство WBC изменило место проведения.

Маурисио Сулейман

В Баку приедут представители 165 стран, входящих в состав WBC. В сообщении на сайте Совета, что большую роль в переносе мероприятия из Астаны в Баку сыграл министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.

Между тем, в Казахстане весьма удивлены данному решению WBC. Президент Федерации профессионального бокса Казахстана Ерлан Бекхожин заявил, что для него это стало непонятным и неприятным сюрпризом.

«Когда мы начали выяснять причины, до нас дошли слухи, что руководство Азербайджана позвонило президенту WBC Маурисио Сулейману и пригласило провести конвенцию в Баку,  цитируют Бекхожина vesti.kz.  Понятно, что Азербайджану не просто отказать. Видимо, так и было принято. Азербайджан очень сильно продвигает страновые имиджевые проекты».

По его словам, со стороны Астаны все было готово для проведения мероприятия.

«Когда представители WBC приезжали в Астану посмотреть условия, то были очень довольны всем. Хотя у нас были договоренности, Маурисио в первую очередь бизнесмен. Он рассматривает все с точки зрения выгоды. Где лучше условия, он ту сторону и выбирает».

Также он сообщил, что казахстанская делегация посетит мероприятие в Баку. «Здесь к этой ситуации надо относиться спокойно. Это бизнес. Большой трагедии нет. Это никак по нашему имиджу не ударило, мы всегда сможем провести Конвенцию и в последующие годы».

Астана была выбрана местом проведения конвенции в декабре прошлого года. Заявка столицы Казахстана была одобрена на 54-й конвенции WBC.

Казахстан готовился принять звезд мирового бокса, в том числе Флойда Мейвезера-младшего, Майка Тайсона и других. Теперь звезды мирового бокса, по-видимому приедут в Баку.

Майк Тайсон

«Я удивился этой новости,  говорит известный казахстанский промоутер Болат Манкенов.  На мой взгляд, это очень печально. Хотелось бы, чтобы мировые звезды приехали. Обычно много известных личностей приезжают в рамках конвенции. Я не был в оргкомитете, поэтому не в курсе этой ситуации. Возможно, что-то со сроками не согласовали, возможно, логистика. Все вопросы лучше адресовать президенту Федерации профибокса Бекхожину. Наверняка его должны были поставить в известность».

WBC  одна из крупнейших организаций в мире профессионального бокса. В разные годы чемпионами по данной версии были Майк Тайсон, Мухаммед Али, Леннокс Льюис, Виталий Кличко и другие легендарные боксеры.

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