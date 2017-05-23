Теракт в Манчестере стал «результатом танца с саблями президента США Дональда Трампа с главарями террористов». Об этом написал в своем аккаунте в Twitter секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Ирана, бывший командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Мохсен Резаи, передает ТАСС.

Резаи имел в виду широко комментируемый в Иране недавний визит президента США в Саудовскую Аравию, в ходе которого была заключена крупнейшая оборонная сделка о поставках Эр-Рияду американских вооружений и военного оборудования на сумму около 110 млрд долларов.

В свою очередь официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми выступил с осуждением теракта в Манчестере.

«Убеждены, что корни терроризма одинаковы, где бы ни осуществлялись теракты - в британском Манчестере или в иранском Мирджаве (в апреле в этом приграничном с Пакистаном районе в результате нападения террористов погибли 10 иранских пограничников). Искоренение терроризма возможно только совместными усилиями всех стран и при отказе от двойных стандартов», — указал иранский дипломат.