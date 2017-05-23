В Кувейте поймали голубя-наркокурьера

Кувейтские таможенники поймали прилетевшего из Ирака почтового голубя, использовавшегося для доставки наркотиков, сообщает газета "Ар-Рай".

По данным газеты, почтовый голубь привлек внимание сотрудников таможни на КПП "Аль-Абдали", расположенном на границе с Ираком. Таможенникам удалось поймать птицу и обнаружить у нее на спине мешочек, внутри которого оказались 178 таблеток некоего наркотического вещества.

Газета отмечает, что это, возможно, первый случай подобного использования птицы. Издание опубликовало также фотографии озадаченной птицы.