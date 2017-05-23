Подписаться на уведомления
 

В Кувейте поймали голубя-наркокурьера

 

Кувейтские таможенники поймали прилетевшего из Ирака почтового голубя, использовавшегося для доставки наркотиков, сообщает газета "Ар-Рай".

По данным газеты, почтовый голубь привлек внимание сотрудников таможни на КПП "Аль-Абдали", расположенном на границе с Ираком. Таможенникам удалось поймать птицу и обнаружить у нее на спине мешочек, внутри которого оказались 178 таблеток некоего наркотического вещества.

Газета отмечает, что это, возможно, первый случай подобного использования птицы. Издание опубликовало также фотографии озадаченной птицы.

624 просмотров


Темы:

Старости
Теракт на стадионе в Манчестере: десятки убитых и раненых
Теракт на стадионе в Манчестере: десятки убитых и раненых фото; видео; обновлено
Наша погода
Сегодня 24° / 15°
24 Май 22° / 14°
25 Май 21° / 13°
26 Май 23° / 15°

Наши деньги
1 USD   =   1.7023 AZN
1 EUR   =   1.9152 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

Кремль не комментирует оружейную сделку США и Саудовской Аравии
МИД Азербайджана о провокационной статье Мирзояна
Ильхам Алиев встретился с победителями Исламиады обновлено
В Молдавии хотят ограничить влияние российских СМИ
Королева Елизавета о теракте в Манчестере
Военные Южной Кореи обстреляли северокорейский беспилотник
Богатейшую страну превратили в кровавый котёл haqqin.az из Триполи
В Манчестере арестован подозреваемый в теракте
ДТП в Дубае: десятки погибших и раненых фото
Кольцо за три миллиона евро похитили в Париже
Британский премьер заявила о высокой вероятности нового теракта Видео
Всемирный банк ухудшил прогноз по России
Паника в торговом центре в Манчестере Видео
ДТП на трассе Алят — Астара
Таможня конфискует деньги израильтянина в Баку? дело набирает оборот
Индийский истребитель пропал с радаров
В Кувейте поймали голубя-наркокурьера
«Результатом танца Трампа с главарями террористов стал взрыв в Манчестере» Заявление иранского генерала
Египет, Норвегия и Туркмения могут присоединиться к сделке ОПЕК
Тайсон едет в Баку
Верховный представитель ЕС об урегулировании в Карабахе
151-е место Баку не наш рейтинг
Йылдырым на переговорах в Грузии
Житель Астары повесился в собственном доме
Граждане Азербайджана не пострадали при теракте в Манчестере заявление МИД
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться