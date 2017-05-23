История с задержанием в Международном аэропорту Гейдар Алиев гражданина Израиля Александра Горенштейна и изъятием у него денег продолжает набирать обороты. Напомним, Горенштейн положил в 2011 году на депозит деньги в Международный банк Азербайджана. Через шесть лет, не нарушая никаких правил, он приехал в Баку и снял накопившуюся сумму – всего свыше 35 тысяч долларов.

Однако в аэропорту его остановили, а деньги изъяли. Как заявляют в Государственном таможенном комитете Азербайджана, гражданин Израиля пытался скрыть денежные средства от таможенного досмотра в специально сшитом кармане брюк. По этому поводу были даже распространены видеокадры.

Государственный таможенный комитет Азербайджана отмечает, что 18 мая 2017 года гражданин Израиля Александр Горенштейн, чтобы улететь рейсом J2021 Баку – Тель-Авив, использовал пропускную систему «Зеленый канал» и прошел через таможенный досмотр. Однако израильский гражданин не представил таможенным органам требуемую обязательную письменную декларацию об иностранной валюте.

Когда Александр Горенштейн проходил через контрольную зону по авиационной безопасности, он вызвал подозрение сотрудников таможни и был задержан. Отвечая на вопросы, А.Горенштейн сказал, что у него во внутреннем кармане брюк есть 10 тысяч долларов. В ходе личного досмотра А.Горенштейна в потайных карманах в передней части его брюк были обнаружены спрятанные от таможенного досмотра 33 тысячи долларов, еще две тысячи долларов в бумажнике, которые гражданин Израиля также не задекларировал. Все эти денежные средства были изъяты.

Был составлен соответствующий протокол о том, как гражданин Израиля не представил обязательную письменную декларацию о провозе крупной суммы денег через таможенные границы Азербайджана, что было расценено как попытка тайного провоза валюты, говорится в сообщении Госкомтаможни.

Учитывая, что у Горенштейна нет родственников в Баку и ему просто негде жить, сотрудники таможни выделили ему 100 (!) долларов из отнятой суммы, рассказал сам израильтянин.

Посольство Израиля уже направило ноту в МИД Азербайджана. К сожалению, haqqin.az не удалось узнать о реакции внешнеполитического ведомства страны. Однако адвокат Александра Горенштейна - Мухтар Мустафаев в беседе с нами не скрыл своего возмущения. Как оказалось, это его пятое дело, связанное с незаконным изъятием денежных средств у граждан.

Юрист заявил, что предъявленное Госкомтаможни видео частичное. «Когда в аэропорту начали проверять Горенштейна, он назвал полную сумму, которую имеет при себе, – 37 тысяч долларов. И деньги он положил во внутренние карманы для безопасности. Как, по-вашему, он должен был держать их в задних карманах брюк?» - говорит Мустафаев.

Адвокат подчеркивает, что эти деньги не были добыты преступным путем: «Гражданин Израиля вложил средства в наш банк, есть документы Международного банка Азербайджана, свидетельствующие, что за день до инцидента в аэропорту он снял свои средства с депозита. А в итоге у человека изъяли деньги, дав ему всего 100 долларов на проживание в Баку. Горенштейн уже три дня живет в столице Азербайджана только благодаря тому, что ему помогают другие люди», - возмущается Мустафаев.

«Еще раз подчеркиваю: нарушения, допущенные Горенштейном, не были преступными. У него не было цели скрыть деньги. До этого случая в моей практике было четыре подобных случая. В двух из них мы выиграли дела в Азербайджане и вернули деньги. По двум остальным жалобы поданы в Европейский суд по правам человека. И без всякого сомнения, решение будет вынесено в нашу пользу, ибо уже были прецеденты», - заявил юрист.

По его словам, в вышеотмеченных случаях были применены санкции в отношении людей – штраф в 2000 манатов. Но деньги были возвращены, так как они не были добыты преступным путем и никто не имеет права их конфисковать.

«Горенштейн в аэропорту должен был заполнить декларацию. Но не успел этого сделать. Когда его проверяли, повторю, он сразу сказал, что при нем есть деньги. Зачем нужно было их изымать, создавать такой ажиотаж? Я этому человеку оказываю адвокатскую помощь на общественных началах, у него попросту нет денег. Ему помогает еврейская община Баку. Я не могу понять, Горенштейн – преступник, бандит?» - недоумевает адвокат.

«Он не украл миллионы, он просто положил свои деньги в наш, азербайджанский банк, - продолжает собеседник. – Когда он забирал свои средства, то оплатил налог в казну Азербайджана».

Как отмечает Мустафаев, по уголовному законодательству Горенштейн должен заплатить 2000 манатов штрафа. И все. «Но кому-то захотелось устроить шоу. А в итоге Азербайджан ждут большие суммы штрафов от Европейского суда», - подчеркивает юрист.