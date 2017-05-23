Всемирный банк ухудшил прогноз по России

Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз роста экономики РФ на 2017 год до 1,3%, а в 2018 и 2019 годах ожидает роста на 1,4%, следует из обнародованного сегодня доклада ВБ по России.

Осенью прошлого года Всемирный банк прогнозировал рост ВВП страны на 1,5% в 2017 году и 1,7% в 2018-м, сообщает ПРАЙМ.

«Ожидается, что улучшение внешнеторговой конъюнктуры в сочетании с более стабильными макроэкономическими условиями положительно повлияет на настроения потребителей и инвесторов, что восстановит внутренний спрос и обеспечит небольшой рост в 2017-2019 годах. Оценка роста за 2017 год с 1,5% до 1,3% была снижена в значительной степени из-за эффекта более высокой базы. В 2018 и 2019 годах рост ожидается на уровне 1,4%», — указывается в докладе.

Между тем ранее сегодня Moodyʼs заявило, что ожидает реального увеличения ВВП РФ на 1,5% в год в 2017 и 2018 годах. Как полагают эксперты агентства, ускорению темпов роста в отсутствие структурных реформ будет препятствовать, в частности, старение населения.