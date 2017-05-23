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Паника в торговом центре в Манчестере Видео

 

Эвакуация посетителей проходит в торговом центре Arndale в Манчестере, где был слышен звук, похожий на звук взрыва. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на своего фотографа.

По его данным, в центре прозвучал громкий хлопок. Пользователи Twitter разместили видео, на котором изображены люди, выбегающие из центра.

Представитель полиции Большого Манчестера не стал комментировать инцидент.

В понедельник примерно в 22:35 по местному времени на крытом стадионе «Манчестер Арена» прогремел взрыв. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала  в фойе — сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Произошедшее квалифицировано как теракт. По последним данным, жертвами взрыва в Манчестере стали 22 человека, еще 59 ранены.

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