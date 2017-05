Эвакуация посетителей проходит в торговом центре Arndale в Манчестере, где был слышен звук, похожий на звук взрыва. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на своего фотографа.

По его данным, в центре прозвучал громкий хлопок. Пользователи Twitter разместили видео, на котором изображены люди, выбегающие из центра.

Представитель полиции Большого Манчестера не стал комментировать инцидент.

В понедельник примерно в 22:35 по местному времени на крытом стадионе «Манчестер Арена» прогремел взрыв. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала — в фойе — сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Произошедшее квалифицировано как теракт. По последним данным, жертвами взрыва в Манчестере стали 22 человека, еще 59 ранены.

Everyone's just come running from the direction Arndale centre. I don't know what's happened. pic.twitter.com/hovYRsluwz