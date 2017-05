Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на сегодняшней пресс-конференции в связи со взрывом на стадионе в Манчестере заявила об опасности новой атаки, передает CNN.

«Уровень террористической угрозы в Великобритании остается высоким, это означает, что еще один теракт весьма вероятен»,- пояснила Тереза Мэй.

Отметим, после взрыва в Манчестере в стране усилены меры безопасности. При этом сегодня утром появилась информация о подозрительном предмете, найденном на автовокзале «Виктория» в Лондоне. Эта тревога оказалась ложной.

Кроме того, появилась информация, что в эти минуты полиция эвакуирует торговый центр Arndale в Манчестере из-за угрозы взрыва.

British PM Theresa May: The UK threat level remains at severe, meaning that another terror attack is "highly likely" https://t.co/YrAzZX8RZD pic.twitter.com/nyQOHpQlzc