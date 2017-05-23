19 мая в Ливии на авиабазе в городе Брак аш-Шати произошло нападение на возвращавшихся с парада военнослужащих из Ливийской национальной армии генерала Хафтара, в результате которого погиб по меньшей мере 141 человек. 22 мая генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил атаку на ливийскую авиабазу и заметил, что если подтвердится, что среди жертв трагедии были мирные жители, то ООН отнесет это нападение к числу военных преступлений. Трагедия произошла через две недели после исторической встречи между Х.Хафтаром и Ф.Сараджем – ведущими политиками страны, которые подписали документ о перемирии.

Что происходит в Ливии после свержения и убийства Муамара Каддафи? Когда в стране воцарится мир и на что надеется международное сообщество?

Революция 2011 года завершилась успешно: диктатор Каддафи был убит, а его тело на несколько дней было выставлено в Мисурате в промышленном холодильнике. Повстанцам казалось, что впереди их страну ждет процветание, демократия и прогресс. На деле Ливия стала настоящим символом итогов "арабской весны". Богатейшее государство Африки, 10-я в мире страна по промышленным запасам нефти в настоящее время полностью уничтожена, а за власть там борются друг с другом различные вооруженные группировки.

После победы революции в 2012 году в Ливии прошли выборы в новый парламент – Палату представителей. Большинство депутатских мест в нем заняли представители ливийских племен, которые отстаивали не интересы единой страны, а свои собственные. Ливия стремительно распадалась по племенным границам, превращаясь в разрозненный конгломерат племен, чем она и была до революции 1969 года.

Впрочем, до революции в Ливии не была настолько организована добыча нефти, продажа которой на внешних рынках обеспечивала в стране высокий уровень жизни. Нефтяные и газовые месторождения, транспортная инфраструктура, нефтеперерабатывающие заводы и порты располагаются на территориях, контролируемых разными племенами и политическими силами.

После выборов в Ливии стала расти популярность различных исламистских групп, среди которых особо выделялись "Аль-Каида" и "Братья-мусульмане". В 2014 году на организованных международным сообществом выборах они проиграли, однако не признали итогов голосования. Им удалось взять власть в целом ряде районов на побережье. В 2014 году в Триполи было образовано временное правительство, состоящее главным образом из исламистов.

В 2015 году при поддержке ООН между основными политическими силами Ливии было подписано соглашение о создании нового правительства национального единства во главе с Фаизом Сараджем. Оно было признано большинством стран мира, однако не имело достаточно сил для объединения страны и борьбы с радикальными исламистами из ИГИЛ, которые к тому времени захватили несколько городов и проводили свои устрашающие казни.

Серьезно ситуация в Ливии изменилась с появлением на политической сцене бывшего генерала армии Халифа Хафтара. Он был одним из приближенных к Муамару Каддафи лиц, однако в 1987 году попал в плен в ходе конфликта между Ливией и Чадом, а впоследствии эмигрировал в США. В 2011 году он выступил против Каддафи, однако с новыми властями общего языка не нашел. Триумфальное возвращение Хафтара в Ливию состоялось в 2014 году. Формально он был приглашен непризнанным правительством «палаты представителей» в Тобруке, сформированным из победивших на выборах 2014 года светских партий, в качестве верховного главнокомандующего.

Перед поездкой в Ливию Х. Хафтар проводил активные консультации с руководством Египта и заручился полной его поддержкой. Для пограничного Египта наличие в соседней Ливии стабильной светской власти является очень важным, поэтому, в Каире было решено вырастить местного «ливийского ас-Сиси», которому удастся справиться с исламистами. Помимо Египта Хафтару помогают также ОАЭ, США, Франция, Великобритания и даже Россия.

Хафтару за период 2015-2017 годов удалось добиться на поле боя значительных успехов, почти полностью выбив противников из Киренаики – пограничной с Египтом провинции Ливии. Его оппоненты из признанного ООН правительства Национального согласия не обладали такой военной силой и опытом, однако, формально могли пользоваться поддержкой мирового сообщества.

Помимо этих двух правительств в Ливии есть еще несколько влиятельных сил. Первая из них – это Новый всеобщий национальный конгресс, представляющий собой коалицию умеренно-исламистских сил, ориентирующихся на Турцию и Катар. В настоящее время они держат под контролем ряд городов в Триполитании (западной провинции Ливии), в частности аль-Хумс и часть столицы Триполи. Правительством национального согласия были образованы специальные вооруженные силы, занимающиеся охраной нефтедобывающей и транспортной инфраструктуры. В настоящие время они мало подчиняются своему руководству и занимаются выгодным бизнесом по продаже нефти в нефтеналивные порты. На юге на границе с Алжиром фактическую независимость объявили племена туарегов.

Все эти многочисленные независимые группировки занимаются разделом нефтяного пирога. Ливия – богатейшая страна, по запасам нефти она занимает 10 место в мире. Себестоимость добычи очень невелика – от 1 до 5$ за баррель. Однако, в условиях гражданской войны чрезвычайно трудно оказывается обеспечить безопасность районов добычи и пролегания нефтепроводов. Контроль за месторождениями и транспортными артериями стал основной причиной внутреннего конфликта. На Ливию не наложены санкции со стороны ЕС, поэтому дешевая ливийская нефть продолжает стабильно поступать на европейские рынки вне зависимости от того, какое правительство ее продает.

Казалось бы, для Европы стабильная Ливия является решением многих проблем, связанных с беженцами из Африки, которые давно избрали охваченную беспорядками страну в качестве транзитной территории. За последние несколько лет из Ливии в Европу переплыли свыше 1.5 млн человек, из которых ливийцы – меньшая часть. Установление стабильного режима помогло бы в значительной степени урегулировать эту проблему.

Однако, пристально наблюдение за ходом гражданской войны доказывает, что США, Франция и Великобритания оказывают поддержку и признанному ООН правительству Национального согласия, и Халифе Хафтару, которого за его многолетнее проживание в США трудно назвать «независимым кандидатом». Вероятно, нынешнее положение в Ливии выгодно Западу: правительства конкурируют друг с другом за право продать в Европу нефть подешевле, военизированные группировки закупают устаревшее оружие со складов, никто типа Каддафи не угрожает зависимым от Франции правительствам Западной Африки.

Как полагают американские эксперты, подготовка к нападению бригад Мисураты правительства Национального согласия на военную базу Брак аш-Шати не могло произойти без серьезной подготовки и содействия со стороны европейских разведок. В последнее время власти Триполитании в основном терпели поражения от войск Хафтара. Такая операция не могла быть подготовлена своими силами. Она показывает, что правительству в Тобруке еще очень далеко до объединения страны.

Формально глава правительства Национального Единства Ф.Сарадж отказался нести ответственность за атаку, свалив всю вину на исламистов. Однако, это нападение произошло в нужное время и в нужном месте – в начале мая в ОАЭ прошла конференция по ливийскому урегулированию, на которой Ф. Сарадж и Х. Хафтар договорились о прекращении боевых действий и проведении в 2017 г. всеобщих парламентских выборов в Ливии. Теперь перемирие оказалось сорванным, и стороны готовятся к возобновлению противостояния.

На стороне Хафтара – военная сила, на стороне Сараджа – официальное международное признание. Ставки Запада сделаны на обе силы: во Франции, например, МИД поддерживал правительство в Триполи, а военные – Хафтара. У России та же позиция – с обеими сторонами встречались С. Лавров, хотя, очевидно, что симпатии Москвы на стороне воинственного светского генерала. Однако, судя по заявке, которую сделали отряды из Триполитании и отношению основных внешних акторов, военный конфликт в Ливии приобретает перманентный характер и вряд ли будет завершен в ближайшее время.