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Военные Южной Кореи обстреляли северокорейский беспилотник

 

Южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы в сторону «неопознанного объекта», прилетевшего из КНДР. Об этом сообщает Yonhap.

По информации Объединенного комитета начальников штабов, во вторник, 23 мая, некий аппарат пересек военную демаркационную линию. После этого было дано предупреждение и прозвучали выстрелы. Всего в сторону нарушителя границы было выпущено более 90 пуль из пулемета. Как уточнил источник в силовых структурах, объектом мог быть беспилотный летательный аппарат.

В настоящее время южнокорейские специалисты пытаются разобраться, куда направлялся объект. При этом не уточняется, был ли он сбит.

После инцидента в Южной Корее усиливают меры противовоздушной обороны. «Это происшествие нагнетает и без того напряженную ситуацию на Корейском полуострове, обострившуюся на фоне продолжающихся ракетных запусков КНДР», — пишет Yonhap.

Агентство напоминает, что в январе прошлого года северокорейский беспилотник пролетел над демаркационной линией в западную часть демилитаризованной зоны. Юг открыл по нему пулеметный огонь.

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