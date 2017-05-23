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В Молдавии хотят ограничить влияние российских СМИ

 

Правящая в Молдавии Демократическая партия (ДПМ) разработала и представит в парламент законопроект о запрете иностранной пропаганды в СМИ. Как заявил журналистам пресс-секретарь формирования Виталий Гамурарь, он будет касаться прежде всего российских телеканалов, передает ТАСС.

В прошлом году демократы уже выдвигали проект поправок к Кодексу о телерадиовещании, который запрещал ретрансляцию иностранных аналитических программ. Однако представители оппозиционных партий и гражданского общества раскритиковали документ, после чего его отозвали из парламента.

"Создалось впечатление, что под предлогом пропаганды идет речь об ограничении ряда прав и деятельности некоторых телеканалов. Мы хотим, чтобы было ясно: это не касается определенных каналов. Речь идет о четко выраженной пропаганде, в основном в российских СМИ", - пояснил Гамурарь.

Местные телеканалы, которые ретранслируют российские информационные программы, неоднократно подвергались санкциям за "трансляцию пропагандистских материалов и отсутствие плюрализма мнений". Из Молдавии регулярно депортируют российских журналистов.

В законе, который ранее предлагали демократы, предлагалось заменить российские информационные и политико-аналитические передачи продукцией, произведенной в странах - членах Евросоюза, США, а также в государствах, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

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