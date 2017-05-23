МИД Азербайджана о провокационной статье Мирзояна

«В вопросе построения отношений с соседними странами Азербайджан не нуждается в чьих-то сомнительных, хамских комментариях и анализах, в особенности армянина Геворка Мирзояна», - заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев в ответ на запрос АПА сказал, выражая отношение к статье Геворка Мирзояна в информагентстве РИА Новости «Кавказский псевдотриумвират: почему не будет оси Баку — Тбилиси — Анкара».

По его словам, Азербайджан поддерживает отношения и сотрудничает со всеми своими соседями за исключением Армении. Хотелось бы напомнить Геворку Мирзояну, использующему в своей речи терминологию в духе «холодной войны», что Азербайджан, проводя добрососедскую политику на Южном Кавказе и за его пределами, является автором успешной модели регионального сотрудничества.

Армения, которая является родиной Мирзояна, оккупировала территории Азербайджана, и на захваченных землях осуществила этническую чистку в отношении азербайджанцев. Деструктивная политика Армении является серьезным препятствием на пути восстановления мира на Южном Кавказе, формирования полного и всестороннего регионального сотрудничества.

Что же касается отношения Турции к армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, хотел бы напомнить Мирзояну, что позиция Турции в связи с урегулированием конфликта основывается на справедливости, нормах и принципах международного права, а также известных резолюциях Совета безопасности ООН. Публикация подобной статьи государственным информагентством России вызывает серьезный вопрос. Интересно, не преследует ли это определенную цель?», - сказал Х.Гаджиев.