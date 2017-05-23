Подписаться на уведомления
 

МИД Азербайджана о провокационной статье Мирзояна

 

«В вопросе построения отношений с соседними странами Азербайджан не нуждается в чьих-то сомнительных, хамских комментариях и анализах, в особенности армянина Геворка Мирзояна», - заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев в ответ на запрос АПА сказал, выражая отношение к статье Геворка Мирзояна в информагентстве РИА Новости «Кавказский псевдотриумвират: почему не будет оси Баку — Тбилиси — Анкара».

По его словам, Азербайджан поддерживает отношения и сотрудничает со всеми своими соседями за исключением Армении.  Хотелось бы напомнить Геворку Мирзояну, использующему в своей речи терминологию в духе «холодной войны», что Азербайджан, проводя добрососедскую политику на Южном Кавказе и за его пределами, является автором успешной модели регионального сотрудничества.

Армения, которая является родиной Мирзояна, оккупировала территории Азербайджана, и на захваченных землях осуществила этническую чистку в отношении азербайджанцев. Деструктивная политика Армении является серьезным препятствием на пути восстановления мира на Южном Кавказе, формирования полного и всестороннего регионального сотрудничества.

Что же касается отношения Турции к армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, хотел бы напомнить Мирзояну, что позиция Турции в связи с урегулированием конфликта основывается на справедливости, нормах и принципах международного права, а также известных резолюциях Совета безопасности ООН. Публикация подобной статьи государственным информагентством России вызывает серьезный вопрос. Интересно, не преследует ли это определенную цель?», - сказал Х.Гаджиев.   

0 просмотров


Темы:

Старости
Теракт на стадионе в Манчестере: десятки убитых и раненых
Теракт на стадионе в Манчестере: десятки убитых и раненых фото; видео; обновлено
Наша погода
Сегодня 24° / 15°
24 Май 22° / 14°
25 Май 21° / 13°
26 Май 23° / 15°

Наши деньги
1 USD   =   1.7023 AZN
1 EUR   =   1.9152 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

Кремль не комментирует оружейную сделку США и Саудовской Аравии
МИД Азербайджана о провокационной статье Мирзояна
Ильхам Алиев встретился с победителями Исламиады обновлено
В Молдавии хотят ограничить влияние российских СМИ
Королева Елизавета о теракте в Манчестере
Военные Южной Кореи обстреляли северокорейский беспилотник
Богатейшую страну превратили в кровавый котёл haqqin.az из Триполи
В Манчестере арестован подозреваемый в теракте
ДТП в Дубае: десятки погибших и раненых фото
Кольцо за три миллиона евро похитили в Париже
Британский премьер заявила о высокой вероятности нового теракта Видео
Всемирный банк ухудшил прогноз по России
Паника в торговом центре в Манчестере Видео
ДТП на трассе Алят — Астара
Таможня конфискует деньги израильтянина в Баку? дело набирает оборот
Индийский истребитель пропал с радаров
В Кувейте поймали голубя-наркокурьера
«Результатом танца Трампа с главарями террористов стал взрыв в Манчестере» Заявление иранского генерала
Египет, Норвегия и Туркмения могут присоединиться к сделке ОПЕК
Тайсон едет в Баку
Верховный представитель ЕС об урегулировании в Карабахе
151-е место Баку не наш рейтинг
Йылдырым на переговорах в Грузии
Житель Астары повесился в собственном доме
Граждане Азербайджана не пострадали при теракте в Манчестере заявление МИД
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться