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В Баку судят африканского «волшебника»

 

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по делу Ванбо Аурелие, обвиняемого в мошенничестве, сообщает Report.

В ходе судебного заседания под председательством судьи Рахиба Салманова государственный обвинитель зачитал обвинительный акт.

В.Аурелие не признал вины по выдвинутому обвинению. Он отметил, что был знаком с потерпевшим Мамедом Мамедовым и арендовал у него жилье.

«Эти деньги взял не я, а мой земляк Лума Каблес. Мамед дал деньги Луме, а он в январе этого года уехал из Баку. После этого связь с ним прервалась. Я познакомился с ним в Баку как с земляком», - сказал обвиняемый.

По словам В.Аурелие, он не получал 20 тысяч долларов: «Я не совершал указанного в обвинении. Моя мать скончалась, услышав эту новость. У меня есть четырехлетний ребенок».

Очередной судебный процесс назначен на 5 июня.

Отметим, согласно информации, распространенной на сайте Министерства внутренних дел, 9 февраля этого года сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью выяснили, что иностранный гражданин Ванбо Аурелие присвоил 20 тысяч долларов жителя города Баку Мамеда Мамедова под предлогом того, что посредством специальных химических средств он превратит их в 40 тысяч долларов США.

При осмотре места жительства Ванбо Аурелие в Хатаинском районе были обнаружены и изъяты химпрепараты, другие вещественные доказательства.

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