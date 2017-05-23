Натик Алиев отправился на заседание ОПЕК

Министр энергетики Азербайджана Натик Алиев сегодня отбыл в Вену для участия в 172-м заседании Совета министров стран ОПЕК и вне картеля, заявила журналистам пресс-секретарь министерства Замина Алиева.
В рамках заседания ожидаются встречи Натика Алиева с генсекретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо, главой совместного мониторингового комитета, министром нефти Кувейта Ассамом аль-Марзуком.
Отметим, что на заседании Совета министров будет заслушан отчет о влиянии выполнения обязательств по сокращению добычи на рынок нефти, тенденциях энергетического рынка, анализе темпов экономического роста. Продление соглашения на вторую половину года или какие-либо другие решения будут приняты на основании результатов этого отчета.