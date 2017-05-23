Молдавия готова к диалогу с Приднестровьем

Власти Молдавии выступают за активизацию диалога с непризнанным Приднестровьем в рамках действующих переговорных платформ. Об этом заявил вице-премьер Георге Бэлан во время встречи в Кишиневе с послом по особым поручениям МИД РФ Сергеем Губаревым, передает Укринформ.

"Власти Республики Молдова открыты для активизации диалога в рамках всех существующих переговорных платформ, включая рабочие группы экспертов", - отметил Бэлан.

В свою очередь Губарев выразил надежду на скорейшее возобновление переговоров по Приднестровскому урегулированию в формате "5+2".

Стороны также пришли к единому мнению о необходимости сосредоточить усилия на решение жизненно важных проблем жителей обоих берегов Днестра.

Ранее Губарев заявил, что во время визита в Кишинев и Тирасполь планирует обсудить круг вопросов, которые будут впоследствии внесены в повестку дня переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" с участием Молдавии и Приднестровья, Украины, ОБСЕ и России, ЕС и США.