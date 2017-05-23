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Трамп пообещал не допустить появления у Ирана ядерного оружия

 

США не допустят, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, выступая в Музее Израиля в Иерусалиме по итогам своего визита, передает ТАСС.

"Мы говорим вам здесь и сейчас: у Ирана не будет ядерного оружия, - сказал американский президент. - США привержены недопущению появления у Ирана ядерного оружия и прекращению поддержки Тегераном террористов и боевиков".

Трамп прибыл в понедельник в Израиль из Саудовской Аравии - первой остановки в его дебютном международном турне в качестве президента США. В Иерусалиме он провел переговоры с президентом и премьер-министром Израиля Реувеном Ривлиным и Биньямином Нетаньяху. Сегодня утром он направился в Вифлеем на Западном берегу реки Иордан, где встретился с палестинским лидером Махмудом Аббасом, после чего вернулся в Иерусалим.

Во вторник Трамп вылетает из Израиля в Ватикан.

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