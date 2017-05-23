Азербайджанского журналиста наказали за гостайну

Проведенная Генеральной прокуратурой Азербайджана проверка выявила, что интернет-портал Bastainfo.com, опубликовав статью, грубо нарушил требования законов Азербайджана о государственной тайне, а также требования Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, говорится в заявлении пресс-службы Генпрокуратуры, направленном в редакцию haqqin.az.

В связи с этим главный редактор портала Мустафа Гаджилы был вызван в Генеральную прокуратуру, где на основании закона Азербайджана «О прокуратуре», а также закона «О СМИ» ему было вынесено предупреждение о недопустимости распространения заведомо предвзятой и противоречащей требованиям законодательства информации, а также о том, что в случае повторения подобного в отношении него будут приняты предусмотренные законом меры, включая привлечение к уголовной ответственности.