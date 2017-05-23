«Исламиада в Баку прошла на более высоком уровне, чем Олимпиада в Рио»

В конференц-зале основного медиацентра Исламиады состоялась итоговая пресс-конференция, посвященная завершению Игр.

В пресс-конференции приняли участие министр молодежи и спорта Азад Рагимов, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, представитель координационной комиссии Исламиады Ашраф Саид Дахруг и глава международного отдела НОК Кенуль Нуруллаева.

«В течение двух лет мы вместе готовились к Исламиаде, - говорит Азад Рагимов. - И сегодня вместе отмечаем победу. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня встретился со спортсменами и в своем выступлении заявил, что мы вновь доказали, что высокие показатели на Олимпиаде в Рио были неслучайными. Мы подтвердили свои результаты на Исламиаде, завоевав 162 медали, из которых 75 золотых.

Более 70 процентов стран смогли завоевать медали на Исламиаде. Это свидетельство упорной борьбы. И в этой борьбе Азербайджан первый. Это большое достижение.

Мы воплотили в жизнь все наши планы. Игры получились безопасными, никаких проблем не возникло.

Если в день открытия были некоторые проблемы с транспортом, то на закрытии все зрители остались довольны.

Не было проблем ни на одном из 16 спорткомплексов. Со всех объектов была организована высокопрофессиональная трансляция. Наша компания – Baku Media Centre – великолепно справилась с этой работой.

Атмосфера на Исламиаде была ничуть не хуже, чем на Евроиграх. В деревне атлетов все спортсмены были довольны. До сих пор некоторые участники Игр находятся там, так как их авиабилеты куплены на 25 мая. Мы слышали только прекрасные слова благодарности. Многие говорили – и мы с гордостью передаем вам эти слова, - что Исламиада прошла на более высоком уровне, чем Олимпиада в Рио».