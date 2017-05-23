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«Азеришыг» принес свет в Джоджуг Марджанлы

 

ОАО «Азеришыг» продолжает масштабные работы по исполнению распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева по созданию необходимой инфраструктуры в освобожденном от оккупации селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, сообщили haqqin.az в пресс-службе ОАО.

Для обеспечения села электроэнергией из подстанции «Горадиз» в Джоджуг Марджанлы были проведены ЛЭП протяженностью 8300 метров.

Кроме того, на территории села возведена 35/10 Кв подстанция, отвечающая современным стандартам.

В настоящее время продолжаются работы по обеспечению электричеством строящихся на территории села домов.

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