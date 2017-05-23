Азад Рагимов о премиальных и расходах на Исламиаду

Министр молодежи и спорта Азад Рагимов сообщил, что руководители азербайджанских федераций по игровым видам спорта, сборные которых стали медалистами Исламиады, тоже выделят премиальные для своих спортсменов.

«За золото в командном виде спорта, согласно распоряжению президента Азербайджана, как и за успех в индивидуальном виде спорта, полагается 150 тысяч манатов, - говорит министр. – Да, если делить эту сумму на всех членов команды, то каждый спортсмен получит не очень большие премиальные. Но, по моей информации, руководители этих федераций также будут премировать своих спортсменов.

За золото Евроигр спортсмены также получали по 150 тысяч. Исламиаду оценили на уровне Евроигр. Но, конечно, те 150 тысяч не идут в сравнение с нынешними».

Азад Рагимов заявил, что получил множество восторженных отзывов от музыкального оформления церемонии открытия Исламиады.

«На открытии всем очень понравилась наша классическая музыка, - говорит Азад Рагимов. - Иностранцы впервые ее слышали и были просто в восторге. Все было спланировано так, чтобы произведения наших величайших композиторов звучали в нужный момент.

Что касается закрытия, то на нем выступали наши участники Евровидения. Сколько было потрачено на обе церемонии? Было выделено 20 миллионов долларов. Пока все инвойсы не подписаны. В ближайшее время назовем точную сумму».

Министр поблагодарил волонтеров, оказавших большую помощь в проведении Игр.

«Волонтеров было более 8 тысяч. Около 4600 волонтеров приняли участие в церемониях открытия и закрытия. Постараемся держать с ними связь и будем приглашать их на следующие крупные события в Азербайджане.

В нашем Оперкомитете работало около 1500 человек. Примерно 1400 из них – местные кадры. Мы были единой семьей. Хочется следующего крупного события, чтобы мы вновь были вместе.

Следующие Исламские игры в 2021 году состоятся в Стамбуле. Хотелось, чтобы наши сотрудники были приглашены туда. А также на Евроигры-2019 в Минск. У наших сотрудников уже очень большой опыт».

Азад Рагимов коснулся и выступления пятикратного чемпиона Исламиады стрелка Руслана Лунева, который после триумфа в Баку отправился на Кубок мира в Мюнхен и занял там 11-е место

«11-е место на Кубке мира - это очень высокий показатель. Не согласен, что он показал плохой результат. Руслан доказал, что способен выступать в разных видах. У него на это есть силы, то есть физически готов».

«То, что Лунев после пяти побед на Исламиаде без отдыха сразу же отправился на Кубок мира в Германию, уже говорит о многом», - добавил вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде.

Азад Рагимов коснулся и выступления на Исламиаде сборной Азербайджана по тяжелой атлетике, часть спортсменов которой была дисквалифирована из-за допинга.

«У нас есть некоторые виды спорта с большим резервом. Тяжелая атлетика – один из таких видов. После дисквалификаций ряда спортсменов шанс получила молодежь, и ее выступление обнадеживает. Однако хочу сказать, что судьба тех, кто был пойман на допинге, еще до конца не решена. Ведем борьбу, в том числе и через суд, чтобы вернуть этих штангистов в большой спорт».