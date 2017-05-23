На юге Манчестера началась спецоперация

Сотрудники антитеррористического подразделения британской полиции в связи с терактом в Манчестере проводят спецоперацию в районе Фэллоуфилд на юге города, сообщают во вторник британские СМИ, передает Интерфакс.

По некоторым данным, правоохранительные органы произвели контролируемый взрыв.

Местные жители сообщают, что участок вокруг одного из домов оцеплен, на улице много вооруженных полицейских.

В ночь на вторник на стадионе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде произошел взрыв. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе дети, более 50 человек пострадали. Полиция рассматривает произошедшее как теракт, предположительно, речь идет о самоподрыве смертника. Ответственность за произошедшее взяло на себя ИГ.