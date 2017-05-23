Скончался актер Роджер Мур

Британский актер Роджер Мур, исполнивший главную роль в фильмах о Джеймсе Бонде, скончался от рака в возрасте 89 лет. Об этом говорится в сообщении семьи актера, размещенном в его аккаунте Twitter.

Отмечается, что актер умер "после короткой, но отважной борьбы с раком".

Мур сыграл агента 007 в семи фильмах — "Живи и дай умереть" (1973),"Человек с золотым пистолетом" (1974),"Шпион, который меня любил" (1977),"Лунный гонщик" (1979),"Только для твоих глаз" (1981),"Осьминожка" (1983) и "Вид на убийство" (1985).