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Азербайджан и Турция могут провести Олимпиаду совместно

Автор: Отдел спорта 

Министр молодежи и спорта Азад Рагимов заявил, что в будущем Азербайджан может подать заявку на проведение Олимпийских игр, если Международный олимпийский комитет смягчит свои требования.

«Будем ли мы бороться за проведение Олимпиады-2028? Пока рано об этом говорить. В любом случае решение примет президент страны, глава НОК Азербайджана Ильхам Алиев.

У нас сегодня имеется в наличии прекрасная инфраструктура. Но у МОК очень жесткие требования. К примеру, наш Бакинский водный центр вмещает 6 тысяч зрителей, а для Олимпиады нужен 18-тысячный комплекс. Если в будущем МОК смягчит эти условия, то можно будет подумать».

Вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде также добавил, что нужен 80-тысячный стадион и баскетбольная арена вместимостью в 18 тысяч.

«Это сложно. Маленьким странам очень сложно соответствовать таким условиям. Руководство МОК может пересмотреть свой подход к данному вопросу. Возможно, также, что в будущем будет дано разрешение на проведение Олимпиады в двух или даже в трех разных странах. Если так, что Азербайджан и Турция могут провести Олимпиаду вместе. К нам может присоединиться и какая-нибудь другая страна, расположенная в нашем регионе».

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