Манчестерским террористом оказался Салман Абеди

Телеканал CBS News назвал имя смертника, устроившего теракт на стадионе в Манчестере, передает РИА Новости.

"CBS News может подтвердить, что подозреваемый в совершении атаки в Манчестере — 23-летний Салман Абеди", — сообщает телеканал в микроблоге в Twitter.

По данным телеканала, Абеди уже попадал в поле зрения британской полиции.

Телеканал NBC News отмечает, что смертник пронес бомбу на стадион в рюкзаке.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала журналистам, что полиция знает, кто совершил теракт, однако на сто процентов личность смертника не подтверждена.

В рамках расследования взрыва на "Манчестер Арене" задержан один человек. Его имя силовики пока не раскрывают, известно лишь, что задержанному 23 года.