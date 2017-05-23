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В Бахрейне расстреляли акцию протеста шиитов

 

Полиция Бахрейна разогнала акцию протеста в шиитской деревне Дираз на окраине Манамы, которые собрались поддержать известного шиитского богослова Ису Касема, приговоренного в минувшие выходные к году лишения свободы за "получение незаконных средств", сообщают в соцсетях бахрейнские шиитские оппозиционные группировки, передает РИА Новости.

По их информации, полиция открыла огонь по протестующим, в результате один человек был убит и несколько получили ранения.

В свою очередь, как говорится в сообщении информцентра МВД Бахрейна, поступившем в РИА Новости, "полиция предприняла действия для поддержания безопасности и общественного порядка и задержала 50 человек в районе Дираз, в том числе тех, кто спрятался в доме шейха Исы Касема".

По информации МВД, несколько стражей правопорядка получили ранения в результате предпринятого рейда. В министерстве подчеркнули, что полицейские останутся в районе для обеспечения безопасности его жителей.

Демонстрации сторонников богослова проходят возле его дома практически ежедневно с июня прошлого года, когда правительство Бахрейна распорядилось лишить шейха подданства, найдя на его счетах огромные суммы "незаконно поступивших средств", которые, по мнению властей, шли на поддержку экстремизма среди шиитов. В минувшее воскресенье суд Бахрейна приговорил Касема к году лишения свободы с отсрочкой на три года, а также к изъятию найденных на его счетах средств на благотворительные цели. Такой же приговор был вынесен в отношении двух его помощников.

С 2011 года в Бахрейне сохраняется напряженная обстановка, где шиитское большинство требует смены правящей страной королевской династии Аль Халифа, исповедующей ислам суннитского толка.

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