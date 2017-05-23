Генерал Озтюрк отрицает причастность к попытке переворота

Бывший главком ВВС Турции генерал Акын Озтюрк не признал на суде свою причастность к попытке переворота в стране в июле прошлого года, сообщает газета Hurriyet во вторник.

"Суд по обвинению в таком предательстве — самое большое наказание для меня, отслужившего в армии 46 лет. Мой дорогой народ и командиры, которые обучили меня, должны знать, что я не участвовал в этой коварной попытке госпереворота", — сказал Озтюрк, выступая на суде.

Озтюрк опроверг публикации в прессе, согласно которым он взял на себя ответственность за организацию мятежа, заявив, что они появились прежде, чем он начал давать показания. Бывший главком ВВС Турции также отрицает, что входил в группу мятежников, которая пыталась уговорить главу Генштаба ВС Турции Хулуси Акара возглавить руководство попыткой переворота.

В ночь с 15 на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. Власти Турции обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в организации попытки переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.

В Турции после мятежа арестованы около 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 140 тысяч госслужащих.