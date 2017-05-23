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Штайнмайер поздравил Ильхама Алиева

 

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает официальный сайт главы государства.

«Господин Президент, поздравляю Вас и азербайджанский народ с национальным праздником Вашей страны – Днем Республики.

В этом году наши страны отметили 25-летие установления дипломатических отношений. Примерно 200 лет назад первые швабские переселенцы поселились на территории нынешнего Азербайджана. Эти юбилеи придадут нам стимул для развития и расширения отношений.

Я приветствую готовность Азербайджана построить отношения с Евросоюзом на новом фундаменте посредством переговоров по новому соглашению о сотрудничестве. Германия останется вашим надежным партнером на этом пути.

Передаю Вам наилучшие пожелания, желаю азербайджанскому народу мира и процветания», - говорится в письме.

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